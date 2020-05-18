Летом 2020 в Украине могут ожидаться не просто дожди, но и ливни, град и шквалы. В частности осадки пройдут в первые дни лета.

Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, передает "Апостроф". По ее словам, такая погода присуща летнему периоду.

"Лето – период интенсивной конвективной деятельности, когда наблюдаются мощные ливни, град, шквалы. Этим летом нам также придется пережить эти погодные явления. Сейчас сохраняется тенденция к увеличению интенсивности этих явлений и это лето не будет исключением", – отметила Балабух.

Ливни, град и шквалы: метеоролог дала прогноз погоды на лето 2020

Впрочем, обильных осадков на протяжении всего летнего сезона в Украине наблюдаться не будет. Вместе с тем, дожди пройдут в первые дни лета – на юге с 1 по 10 июня будет только три сухих дня, на западе, востоке и севере в первую декаду июня ожидается пять дождливых дней.

Относительно сухо в дебюте лета будет только в центральной части Украины: всего три дождливых дня в первой декаде июня, однако все остальные дни, хоть и пройдут без осадков, но будут облачными.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в начале июня будет достаточно жаркой – в южных и северных регионах, а также в центре температура воздуха поднимется до +26..+29 градусов.