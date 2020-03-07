Ливень с грозой: синоптики уточнили прогноз на 8 марта в Украине

Погода в Украине 8 марта будет сырой и дождливой. Только в некоторых областях солнце покажется из-за облаков.

Так, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра в воскресенье теплее всего будет на востоке страны. Температура воздуха днем от +15 до +17 градусов, ночью похолодает до +4...+6. Без осадков.

Прогноз погоды на 8 марта в Украине 5692.com.ua

В центральных областях Украины пройдут дожди с грозами. Температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+16 градусов днем, ночью +4...+6 градусов. Ветер северный 5-10 м/с.

На западе погода также будет дождливой. Осадки не прогнозируют только во Львовской и Волынской областях. Температура воздуха днем не поднимется выше отметки +8 градусов, ночью ожидается похолодание до +2...+4. Ветер северный 5-10 м/с.

Погода в Украине 8 марта

В южных областях погода будет переменчивой. Дождь с грозой обещают в Николаевской и Одесской областях. В Херсоне и Крыму будет сухо и облачно. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха +14...+16 днем, ночью +5...+7 градусов.

На севере Украины и в Киеве от +8 до +10 градусов днем, ночью +4...+6 градусов. Ветер северный 5-10 м/с. Дождь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился детальный прогноз на весну: в марте в Украине ожидаются дожди и заморозки, а в мае придет практически летняя погода.

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