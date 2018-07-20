"Лицо вниз и рука за спиной": в Украине найдена могила ведьмы

В селе Легедзино Тальновского района Черкасской области ученые нашли могилу женщины III-IV века, которую могли считать ведьмой.

Дело в том, что захоронение противоречит всем тогдашним традициям, передает Gazeta.ua.

"Похороненая - в возрасте до 25 лет. Лежит лицом вниз с заведенной за спину рукой. Привычный для того времени погребальный инвентарь отсутствует", - рассказал сотрудник Национального исторического музея Сергей Диденко.

Похоронена женщина иначе, потому что ее могли считать ведьмой. Могила принадлежит к эпохе черняховской культуры - первые пять веков нашей эры.

Кроме того, вблизи соседнего поселка Тальянки археологи раскопали два дома трипольцев. Домам примерно шесть тысяч лет. Внутри лежали гончарные изделия.

"Нашли совсем несвойственные для того времени горны. Такие изготавливали во времена античности, за 2,5 тыс. лет после трипольцев. Вероятно, дома были двухэтажные. Остались только стены. Крыши не сохранились, потому что тогда их делали из тростника или дерева", - пояснил руководитель археологической экспедиции Алексей Корвин-Пиотровский.

Трипольцы жили на территории Украины более семь тысяч лет назад. Под землей на территории сел может быть еще до трех тысяч руин их домов, предполагают ученые.

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