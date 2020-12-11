Представителя омбудсмена на Донбассе уволили после скандала

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
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Павел Лисянский

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский уволен с должности.

Об этом сообщила сама омбусдмен в Telegram. Причиной увольнения стала драка с участием правозащитника в одном из ресторанов в Святогорске.

"Служебная проверка относительно инцидента, который произошел 5 декабря 2020 года между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорске, проведена. С сегодняшнего дня он освобожден от должности", – написала Денисова.

Что известно о Павле Лисянском?

  • Известный правозащитник, первый в Украине лауреат немецко-французской премии за достижения в области защиты прав человека и утверждения верховенства права.

  • Директор общественной организации "Восточная правозащитная группа".

  • Был представителем Денисовой на Донбассе с марта 2018 года: осуществлял мониторинг состояния соблюдения прав и свобод человека на территории Донецкой и Луганской областей.

  • 5 декабря 2020 года избил охранника в ресторане комплекса "Монарх" в Святогорске. Видео инцидента появилось в соцсетях.

  • 7 декабря Денисова заявила, что Лисянский отстранен от должности в связи с проведением служебной проверки.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что омбудсмен Людмила Денисова оправдала участие детей-волонтеров в так называемом опросе президента Украины Владимира Зеленского во время местных выборов

По ее словам, несовершеннолетние с 14 до 18 лет в качестве волонтеров могли принимать в нем участие, однако должны были получить на это согласие родителей.

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