Лишняя хромосома? "Арийский Крым" экс-советника Кучмы назвали бредом

Предложение советника экс-президента Леонида Кучмы, политолога и экономиста Олега Соскина заняться переименованием аннексированного Россией Крыма и всех населенных пунктов на полуострове в "арийские названия" находится на грани здравого смысла.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразила крымский блогер, журналист Лариса Волошина.

"Наверное, должна быть здоровая доля абсурда. Вот она и есть. Почему именно арийские? У нас есть закон, в котором есть переименование на крымскотатарские названия, где они были исторически. Этот закон будет внедряться после деоккупации Крыма. Хотя я за то, чтобы названия поменять сейчас, как это произошло на временно оккупированных территориях Донбасса. Но какое отношение имеют арийцы к Крыму? Это такой намек, что мы арийцы? Это россияне бредят своей лишней хромосомой. У украинцев такого бреда в голове никогда не было. Это странная история", - считает она

При этом Волошина добавила, что этнический состав населения Крыма очень часто видоизменялся.

"Там есть большое количество мест, которые имели греческие названия. Разные народы в Крыму во времена Крымского ханства имели свою форму управления. Поэтому и названия там такие. Где-то они крымскотатарские, где-то греческие, где-то итальянские, но арийских нам не надо", - констатировала блогер.

Как ранее сообщал "Обозреватель", оккупационная "власть" Крыма передала в собственность РФ участок косы Тузла , по которой проходит мост через Керченский пролив.