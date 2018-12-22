''Лишить лицензии!'' Украинский телеканал попал в скандал из-за сериала на русском

Телеканал "СТБ" попал в скандал из-за премьеры сериала "Крепосная", который снят на русском языке. Гражданские активисты выразили свой протест.

В частности, глава ОО "Украинская Украина" Андрей Смолий заявил, что за подобное украинские телеканалы должны быть лишены лицензии.

"Я считаю, что ни один сериал в независимой Украине не должен производиться на языке государства-агрессора. Я считаю, что любая продажа медийного продукта в России — это предательство национальных интересов", — подчеркнул он.

Сериал "Крепосная" СТБ

При этом Смолий утверждает, что, таким образом, телевизионщики коверкают историю украинского народа.

"На территории Черниговской губернии, а именно в ее южных уездах (современная территория Украины), согласно всем переписям населения в 19 веке, а их было три , украинцы составляли от 85 до 90%. В общем, по всей губернии, тех кто называли себя "великороссами", то есть русскими, насчитывалось не более 20% (в основном в северных уездах). Откуда взялись русскоязычные крепостные? Населения всех сел и городков нынешней Черниговщины было украиноязычным. Лишь в 20 веке, после Голодомора и тотальной советской русификации, некоторые районы Черниговщины стали русскоязычными", — пояснил он.

На сайте телеканала "СТБ" указано, что "сюжет сериала "Крепостная" затрагивает наболевшие человеческие переживания в одну из самых красивых эпох — викторианский период. Идея истории вокруг крепостной девушки дает возможность понять особенности жизни людей в 19 веке".

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"Сериал рассказывает историю любви крепостной девушки, истинное чувство которой сильнее любых обстоятельств. Главная героиня — чужая собственность, но она не ищет представителей своего класса и влюбляется в дворянина. А чем закончится такая драма? Никто не знает, но ясно лишь одно: зрителей ждут не банальные чувства, а настоящая страсть", — гласит анонс.

"Крепосная" СТБ

"Крепосная" СТБ

"Крепосная" СТБ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский телеканал "1+1" разозлил зрителей приглашением на эфир шоу "Танці з зірками" певца Ивана Дорна, который ранее назвал в интервью войну на востоке Украины "ссорой двух братьев".