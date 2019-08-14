"Лишила нас жизни!" Зайцева разозлила жертв ДТП в суде

Потерпевшие по делу о смертельном ДТП в Харькове на Сумской возмутились просьбой защиты Алены Зайцевой смягчить девушке наказание из-за того, что ей необходимо лечение.

В частности, своим мнением поделилась Оксана Евтеева, которая после ДТП стала инвалидом второй группы и потеряла мужа и сестру, пишет "КП в Украине".

"Я всегда говорила, что буду ходить на каждое заседание и просить все инстанции, в которые они не подавали бы, 10 лет. К сожалению, это максимальный срок, который предусмотрен законом. Человек должен ответить за свои поступки. Адвокат Зайцевой всегда начинает с того, что она согласна с любым сроком. Но мы видим, что это не так. Говорит, что она всего лишь превысила скорость, но тогда можно сказать, что я всего лишь лишилась нормальной жизни, сестры, мужа, и даже не могу представить, что будет с моим здоровьем, когда мне будет 40, 50 лет и доживу ли я до этого возраста", – рассказала она.

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Прокомментировал ходатайство защиты Зайцевой и отец Оксаны Евтеевой Игорь Берченко.

"Адвокаты говорили, что у Зайцевой очень плохое здоровье, но у моей дочери теперь вторая группа инвалидности. Недавно мы сделали памятник Диане. Нет и нашего Саши. Зайцева полностью признала свою вину, и вот такой поворот. Это издевательство", – отметил он.

Алена Зайцева ТСН

Возмутилась и потерпевшая Людмила Фабрис, которая потеряла в аварии дочь и внучку.

"Зайцева не раскаялась. Говорила, мол, никогда не сяду за руль, а теперь просит лишить ее прав всего на 2 года. Она хочет жить, а как же моя жизнь? Ее уничтожили. Два года я не нахожу себе места, я просыпаюсь и засыпаю с этим – у меня двоих забрали, дочь и внучку. Извините за эмоции", – сказала она.

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