"Лишила нас жизни!" Зайцева разозлила жертв ДТП в суде

Потерпевшие по делу о смертельном ДТП в Харькове на Сумской возмутились просьбой защиты Алены Зайцевой смягчить девушке наказание из-за того, что ей необходимо лечение.
В частности, своим мнением поделилась Оксана Евтеева, которая после ДТП стала инвалидом второй группы и потеряла мужа и сестру, пишет "КП в Украине".
"Я всегда говорила, что буду ходить на каждое заседание и просить все инстанции, в которые они не подавали бы, 10 лет. К сожалению, это максимальный срок, который предусмотрен законом. Человек должен ответить за свои поступки. Адвокат Зайцевой всегда начинает с того, что она согласна с любым сроком. Но мы видим, что это не так. Говорит, что она всего лишь превысила скорость, но тогда можно сказать, что я всего лишь лишилась нормальной жизни, сестры, мужа, и даже не могу представить, что будет с моим здоровьем, когда мне будет 40, 50 лет и доживу ли я до этого возраста", – рассказала она.
Суд над Зайцевой и Дроновым
Прокомментировал ходатайство защиты Зайцевой и отец Оксаны Евтеевой Игорь Берченко.
"Адвокаты говорили, что у Зайцевой очень плохое здоровье, но у моей дочери теперь вторая группа инвалидности. Недавно мы сделали памятник Диане. Нет и нашего Саши. Зайцева полностью признала свою вину, и вот такой поворот. Это издевательство", – отметил он.
Алена Зайцева
ТСН
Возмутилась и потерпевшая Людмила Фабрис, которая потеряла в аварии дочь и внучку.
"Зайцева не раскаялась. Говорила, мол, никогда не сяду за руль, а теперь просит лишить ее прав всего на 2 года. Она хочет жить, а как же моя жизнь? Ее уничтожили. Два года я не нахожу себе места, я просыпаюсь и засыпаю с этим – у меня двоих забрали, дочь и внучку. Извините за эмоции", – сказала она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017 года, на улице Сумской, случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
К делу о смертельном ДТП привлекли автотехническую экспертизу, которая была проведена по заявлению адвоката одного из подозреваемых Дронова.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли она в ДТП под действием наркотических или других веществ.
Во вторник, 26 февраля 2019 года, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП, в котором обвинили Зайцеву и Дронова. Позже был опубликован полный текст приговора суда.
Большинство опрошенных украинцев не согласились с решением суда для Зайцевой и Дронова, которых приговорили к 10 годам лишения свободы.
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