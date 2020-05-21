На відміну від марафону 2019 року, цьогорічна прес-конференція висвітлювалася на ТВ дуже скромно. Лише два національних канали та еліта інформаційних мовників долучилися до її висвітлення. Подію проігнорували всі провідні канали країни, окрім 1+1.

Прес-конференція Володимира Зеленського

Можливо саме таке обмеження в трансляції дозволило кожному з каналів, зібрати коло своїх екранів більше глядачів, ніж вони це роблять зазвичай. В таблиці наступній можете глянути як канали назвали дану подію в себе в ефірі та які показники вона зібрала на каналі. Нагадаю, показник долі це який відсоток глядачів що були в цей час дома і мали включений телевізор обрали дивитися саме цю програму.

Бачимо, що відносно найкраще з висвітленням справився канал Наш та канал Прямий – які змогли на понад 200% (або в 3 рази і більше) зібрати долю глядачів ніж вони це роблять зазвичай. Канали групи умовного холдингу в сумі зібрали майже 7,5 долей, або сумарно зрівнялися з показника 1+1. Що загалом робить ці канали за сумою впливу майже рівними з національним великим мовником, особливо якщо мова йде не про вечірній час мовлення.

Якщо перейти від загальний показників до абсолютних, то читачам завжди цікаво, а скільки всього людей подивилося трансляцію. Так от, цифри вказують що сумарна аудиторія (це люди які подивилися хоча б 1 секунду трансляції) склала – 3,5 млн глядачів віком від 18 років і старше, що поживають в Україні та мають дома працюючий ТВ. Ця цифра складає 12,5% від загальної кількості людей цього віку. Середній час перегляду склав 50 хв. Проте понад 10 хв. трансляцію дивилися лише 2,5 млн. глядачів.

В регіональному розрізі, ми дізналися, що найвищий рівень інтересу був в Західному регіоні та в місті Києві, де перегляд був на понад 10% більше середнього.