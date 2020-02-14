Лишь 12% украинцев считают, что события в стране движутся в правильном направлении – Центр SOCIS

Лишь 11,9% украинцев считают, что события в стране движутся в правильном направлении.

Такие данные социологического опроса, обнародовал Центр SOCIS. Согласно им, 33,2% украинцев считают, что события в государстве движутся в неправильном направлении, 51,6% – в чем-то правильно, а в чем-то неправильно.

Электоральные настроения украинцев относительно парламентских политических сил распределились следующим образом: если бы выборы в Верховную Раду проходили в следующее воскресенье, то 30,1% респондентов проголосовали бы за партию "Слуга народа". На втором месте – партия "Европейская солидарность", за которую готовы проголосовать 10,1% опрошенных.

За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы проголосовать 10% опрошенных. За ВО "Батьківщина" – 8,1%. За партию "Голос" – 2,5%.

Исследование проводилось с 1 по 10 февраля 2020 методом стандартизированного интервью "face-to-face". Всего было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность исследования 2,1%.

Как писал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" больше других политических партий нарастила свой рейтинг за ноябрь 2019 года. Политсила закрепилась на втором месте предпочтений украинцев.

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