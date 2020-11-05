Лимонный сок от коронавируса: врач из Израиля развенчал миф

Влияние лимонного сока на коронавирус не исследовано, поэтому говорить о его пользе с точки зрения профилактики COVID-19 некорректно.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. "Пока ничего не доказано", – подчеркнул он, комментируя мнение о том, что якобы коронавирус наравне с вирусом гриппа "боится кислотности".

"Как я говорю, от моих гениальных идей людей надо спасать исследованиями. Когда я что-то придумал, сначала это надо доказать", – заметил врач.

Вместе с тем он привел аргумент, почему этот способ профилактики нельзя рассматривать всерьез. "Так как вирус проходит в глубину бронхов, то среду в бронхах мы не можем изменить употреблением лимона, как и содами и перекисями. Люди, несущее это, просто не читали книжечку по физиологии и кислотно-щелочному балансу... Если это говорит медик, я бы посоветовал проверить его лицензию или заставить пересдать экзамен. Поэтому об этом говорить, мне кажется, некорректно", – резюмировал врач.

Как писал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский подчеркнул, что больным коронавирусом, которые лечатся дома, нельзя принимать какие-либо противовирусные препараты и антибиотики без показаний врача.