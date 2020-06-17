Лиманы Черного моря резко позеленели: что говорят экологи

Вода в Хаджибейском лимане под Одессой и Бугском лимане под Николаевом приобрела насыщенно зеленый цвет. Экологи зафиксировали массовую гибель рыбы и креветок.

Одесский рыбоохранный патруль подтвердил факт гибели водных биоресурсов в Хаджибейском лимане, сообщает ТСН. Замор зафиксировали на участке длиной 2 километра.

"По всей длине наблюдается значительное скопление креветки. Примерно на 1 квадратный метр насчитывается до 5 тысяч штук", – отметили в рыбоохранном патруле. Кроме того, вода в Хаджибейском лимане стала ярко зеленого цвета.

"Чувствуется запах сероводорода и наблюдается значительное количество сине-зеленых водорослей. На месте обнаружения удушья проведены измерения растворенного кислорода в воде, который составил 3,2 мг О2/л", – рассказали в патруле.

Кроме того, недавно, во время рыбоохранного патрулирование на берегу Бугского лимана, в районе Малой Коренихи под Николаевом, инспекторы заметили, что вода стала нетипичного насыщенно зеленого цвета, а на поверхности появились пятна и белая пленка.

Гибели рыбы не зафиксировано, впрочем, отметили в патруле, "от воды лимана ощущается стойкий неприятный запах".

Вода в лиманах Черного моря стала зеленой

По словам экологов, мор рыбы и креветок в Хаджибейском лимане вызван критическим снижением уровня кислорода в воде.

"А низкий уровень кислорода связан с большим объемом сине-зеленых водорослей. Такое большое количество водорослей появилась в первую очередь из-за плохой очистки сточных вод, которые сбрасываются в лиман. Вследствие недостаточной очистки в лиман попадают биомассы, которыми и питаются эти водоросли. Также, возможно, влияют жара или другие природные явления", – рассказал директор Департамента экологии и природных ресурсов Одесской областной государственной администрации Алан Джиоев.

Вода в лиманах Черного моря стала зеленой

По его мнению, это может быть связано с постепенным загрязнением лимана сточными водами населенных пунктов и животноводческих ферм, расположенных на берегу водоема.

Также рассматривается версия о недостаточной очистке воды станцией "Северная", которая находится рядом.

Департамент планирует создать по этому поводу рабочую группу и взять все необходимые анализы.

Ранее OBOZREVATEL писал, в Одесской области и в самой Одессе на местных пляжах вода в море окрасилось в зеленый цвет.