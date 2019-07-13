По тиражам ее книги уступают только Библии. Она воплотила в текстах сотни коварных убийств и дерзких ограблений. В ее голове одна за другой рождались идеи, которым она не придавала значения. "Королева детективов" Агата Кристи избегала называть себя писателем, она считала себя просто "замужней дамой". Больше, чем писать, она хотела любить и быть любимой.

Жизнь предоставила ей эту возможность дважды. Первый раз она вышла замуж в 24 года, разорвав помолвку с приличным джентльменом, коего ей в мужья выбрали родители.

В юности она развлекалась со старшей сестрой, играя в выбор женихов. Сестра подбирала ей из окружения самых некрасивых и недостойных, и Агата должна была выбрать. Ответ "Нет" не принимался. Видимо, самые худшие варианты Агата прожила в той игре, потому что в реальности в нее влюбился красавец-пилот Арчибальд Кристи, который вихрем ворвался в ее спокойную жизнь. Они станцевали всего пару раз на вечеринке, а он уже несся к ее дому на мотоцикле, чтобы сделать предложение. "Вы должны выйти за меня замуж…Должны! - кричал он. - Я не могу вас упустить! Я сразу понял, что вы должны стать моей женой. Вы помолвлены? Так разорвите помолвку, делов-то!". Разве можно было устоять против такого напора?

Через шесть лет Агата напишет свой первый детектив. Она любила и вдохновлялась. Супруги многое пережили вместе: Первую мировую войну, долгие разлуки, нищету и безденежье, рождение дочери Розалинды, ссоры и примирение, достаток и путешествия по миру... Жить бы да радоваться... Но наступил тяжелый для Агаты 1926 год. У нее умирает мать, и это становится огромным потрясением для молодой женщины. Она переживает депрессию. В один из дней ее обожаемый супруг заявил, что все это ему осточертело, что вообще-то он предупреждал, что не выносит, когда рядом с ним кто-то страдает. И вообще им надо развестись, потому что он уже давно встречается с темноволосой секретаршей ("Помнишь, ты ее видела?").

Год она не могла с этим смириться, не соглашалась на развод, а потом в один момент решила, что хватит. "Жизнь - это дорога с односторонним движением", - сказала она и начала писать. Она с головой погрузилась в работу, ее книги выходили одна за другой... Решив взять небольшой отпуск, она поехала по приглашению друзей-археологов в Багдад. Ей нужно было развеяться. "С мужчинами покончено", - думала она. Ей сорок, с нее довольно. Пора пожить для себя.

Да-да, насмешите Господа своими планами. Гидом по Ираку для известной туристки стал 26-летний археолог Макс Мэллоун. Он показывал ей Наджаф с некрополем, водил по городу мертвых, вместе с ней наблюдал закат над золотисто-бирюзовой мечетью...

Однажды они застряли на машине в песках, вдали от караванных путей. Именно тогда Макс понял, что это именно та женщина, которую он хотел бы видеть своей женой. Она не плакала, не ныла, не обвиняла его, что приволок без воды черт знает куда. Она легла в тень от машины и заснула - надо беречь силы. Что сказать? Агата умела выносить трудности. "Именно тогда я начал восхищаться тобой", - писал он ей позже.

Розалинда намекнула Максу, что из всех ухажеров матери он самый симпатичный. Это подтолкнуло его сделать предложение Агате. Она считала, что в обществе их засмеют, и несколько раз отказывала. Но все же чувства победили. Они никогда не называли свою любовь этим словом, они говорили "выигрыш", "удача". А над 14-летней разницей подшучивали, что для археолога естественно увлекаться стариной.

Будучи уже известной писательницей, Агата ездила с Максом на раскопки, изучала историю и работала у него ассистентом. Нет, он ни в коей мере не должен был почувствовать себя ущербным рядом с ней. Она всячески подчеркивала важность его работы (вынудила даже написать научный труд), а о своем писательстве отзывалась лишь как о хобби.

Бешеная популярность обрушилась на нее после Второй мировой войны. С нее лепили скульптуры, писали картины, брали бесконечные интервью... Меньше всего она хотела, чтобы Макс стал "мужем Агаты Кристи", и они уехали в Багдад на раскопки...

В первые годы брака Агата переживала, что не может дать Максу детей. Ее детьми стали написанные книги, а его - археологические исследования. Они прожили в любви и уважении 45 лет. Известная на весь мир писательница умерла, когда ей было 85. В конце своего долгого жизненного пути Агата Кристи написала: "Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь и за всю ту любовь, которая была мне дарована".

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