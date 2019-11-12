Ликвидация УПЦ КП: юрист сказал, что ждет Филарета

Ведущий юрист компании Moris Group Владимир Бабий заявил, что разблокирование процесса ликвидации религиозного центра "Киевская патриархия УПЦ КП" никак не связано с богослужебной деятельностью бывшего главы этой структуры – почетного патриарха Филарета.

"Реализация решений суда не влияет на Филарета", – сказал он OBOZREVATEL, говоря о возможности для экс-главы УПЦ КП совершать богослужения после полной ликвидации этой структуры.

Юрист подчеркнул: "Сама церковь УПЦ КП прекратила свое существование 15 декабря 2018 года (в день Объединительного собора Православной церкви Украины. – Ред.). Юридически оставался религиозный центр – "Киевская патриархия УПЦ КП". На сегодняшний день происходят процессы относительно его ликвидации. С 15 декабря 2018 года Филарет являлся руководителем религиозного центра. С 29 июля он потерял и этот статус".

С 29 июля Филарет потерял статус главы церкви, заявил юрист

Юрист напомнил: формальным главой религиозного центра с 29 июля 2019 года является митрополит Черкасский Православной церкви Украины Олег Яременко, назначенный главой комиссии по ликвидации УПЦ КП.

Как писал OBOZREVATEL, 11 ноября Апелляционный административный суд в Киеве отменил решения Окружного суда о запрете ликвидационной комиссии совершать действия в отношении имущества Киевской патриархии УПЦ КП. В тот же день в Киеве прошел крестный ход сторонников УПЦ КП против ликвидации этой церкви.

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