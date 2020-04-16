Ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне: появилось впечатляющее видео
По состоянию на 16 апреля в лесах Чернобыльской зоны открытого огня нет, к тушению привлечены 530 спасателей и 103 единиц техники, в том числе 2 вертолета.
Видео работы пожарных в зоне отчуждения опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Подразделениями ГСЧС осуществляется проливка и тушение тлеющих пней и остатков древесины в ячейках Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств.
Сейчас радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Ситуация осложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре возгорания радиация была выше нормы.
Позже на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он ради развлечения поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром опрокинуло дальше.
Также масштабные лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
13 апреля ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Ведь огонь уже добрался города Припять и мог перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.
Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.