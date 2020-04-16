Ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне: появилось впечатляющее видео

Общество 16:56, 16.04.2020

По состоянию на 16 апреля в лесах Чернобыльской зоны открытого огня нет, к тушению привлечены 530 спасателей и 103 единиц техники, в том числе 2 вертолета.

Видео работы пожарных в зоне отчуждения опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Подразделениями ГСЧС осуществляется проливка и тушение тлеющих пней и остатков древесины в ячейках Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств.

Сейчас радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.

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