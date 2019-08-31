Ликвидация главаря "ДНР": что случилось с Захарченко год назад

Эксглаварь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко был убит ровно год назад, 31 августа, во время взрыва в кафе с примечательным названием "Сепар".

Лидеры "ДНР" и МЗС РФ обвинили Украину в покушении на убийство главного террориста республики. В свою очередь СБУ оценило ликвидацию Захарченко, как разборки между террористическими кланами "республики" и не исключили версию работы российских спецслужб.

Тем временем, появились новые данные о смерти лидера "ДНР", подробнее – в OBOZREVATEL.

Убийство Захарченко

Сообщение о взрыве в кафе "Сепар" распространилось в СМИ вечером 31 августа 2018 года. Тогда же разные источники стали сообщать, что в это время в заведении пребывал главарь "ДНР" Александр Захарченко. Именно он находился в эпицентре взрыва, получив черепно-мозговую травму несовместимую с жизнью.

Александр Захарченко

Позже информация действительно подтвердилась руководителем аппарата СБУ Игорем Гуськовым и пресс-секретарем убитого Еленой Алексеевой.

Смерть Захарченка наступила вследствие взрыва безоболочного взрывного устройства, заложенного над входом в кафе, вместе с ним погиб один из телохранителей Вячеслав Доценко. Еще 11 человек пострадали, среди которых "министр налогов и доходов "ДНР" Александр Тимофеев и руководитель молодежного крыла террористической организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

В сети появилось эксклюзивное видео с момента взрыва в кафе "Сепар".

В тот же вечер так называемые правоохранительные органы "республики" сообщили, что схватили подозреваемых в убийстве, которые оказались якобы украинскими диверсантами. После допроса, неизвестные, конечно же, подтвердили теорию "полицейских".

Кроме этого, в причастности к подготовке и совершению теракта подозревают одного из охранников Захарченка, который позже был объявлен в розыск.

В свою очередь в СБУ полностью опровергли свою причастность к убийству. Тогдашний глава ведомства Василий Грицак заявил, что гибель главаря "ДНР" стала следствием междоусобиц внутри "псевдореспублики", либо он был убит российскими спецслужбами. Он отметил, что проходит методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году содействовал введению российских войск на Донбасс, кто содействовал созданию "псевдонародных республик", и кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели.

В "ДНР" же настаивали на своей версии, и более того, обвинили в содействии украинцам западные спецслужбы. 15 сентября 2018 года, взявший на себя обязанности главы "республики" Денис Пушил заявил, что убийство Захарченко было совершено при участии пятого департамента ДКР СБУ, а также отметил, что в результате дальнейшей работы спецслужб, после анализа остатков взрывного устройства, выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ, что дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб.

В марте 2019 года появилась еще одна версия гибели Захарченка. Медиаресурс "Радио Свобода" опубликовал аудиозапись с фрагментами переговоров якобы между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными лицами, утверждая на основании этой аудиозаписи, что смерть Захарченко была организована Пушилиным для захвата власти.

Материалы изданию передали источники СБУ.

В связи со смертью Александра Захарченка 31 августа 2018 года, в "ДНР" был объявлен трехдневный траур, несмотря на то, что 1 сентября, в День знаний, родители торжественно должны были отправлять своих детей в школу.

Похороны Захарченка состоялись 2 сентября. Все происходило помпезно: согнанные в центр города пенсионеры, бюджетники, студенты и школьники несли портреты своего убитого "лидера", центр был полностью перекрыт, на подъездах дежурила полиция.

Похороны Захарченко

В церемонии прощания приняли участие глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов и депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Также были делегации из "ЛНР" во главе с и.о. "главы республики" Леонидом Пасечником, делегации из частично признанных республик Южная Осетия и Абхазия.

В годовщину смерти оккупанты даже не пожалели переименовать Октябрьскую площадь в Донецке в честь ликвидированного главаря боевиков, которую в Украине уже назвали "Площадь курмаршала" и даже вылить памятник своему убитому эксглаварю, над которым посмеялись жители "ДНР".

Новое расследование

В преддверье годовщины смерти бывшего главаря террористической "ДНР" Александра Захарченко в сети опубликовали материалы нового расследования убийства, исходя из которых можно говорить о том, что террориста завалили свои.

Согласно обнародованным данным, в день убийства, 31 августа 2018 года, Захарченко несколько раз менял свои планы, сам находился за рулем автомобиля и не извещал никого, в том числе телохранителей, о точном маршруте своих передвижений – он просто просил "поезжать за ним".

В кафе "Сепар", где произошел взрыв, он не был до этого в течение двух месяцев – его приезд был "чистой случайностью", отмечают расследователи. Более того, за несколько дней до взрыва заведение проверяли на наличие СВУ в связи с возможным приездом Иосифа Кобзона – проверку проводила та же смена, которая была с главарем "ДНР" во время взрыва.

По мнению опрошенных журналистами силовиков из "МГБ ДНР" и сотрудников "Республиканской государственной службы охраны", взрывное устройство, заложенное в электропроводке светильников кафе, сработало по сигналу с кнопки. Причем убийца должен был видеть Захарченко своими глазами. Источники отметили, что бомба с активацией через телефон или через видеокамеру в тех условиях просто не позволила бы осуществить взрыв с такой точностью – например, из-за перебоев со связью или опоздания сигнала с камер.

Александр Захарченко

Также отмечается, что организаторы должны были владеть схемой кафе, информацией об особенностях его отделки, системе безопасности – сигнализации, камерах наружного и внутреннего наблюдения, охране. Кроме того, для установки взрывного устройства в потолке им бы потребовалось как минимум 40 минут, а сделать это в "неофициальной резиденции Захарченко" так, чтобы никто не заметил, крайне сложно.

"Способ установки говорит о неограниченном времени и свободном доступе, что, в свою очередь, наталкивает на определенные мысли", – сказал террорист, основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Александр Ходаковский

Информаторы помимо всего вспомнили, что в течение месяца после убийства следствие не могло получить один из серверов с записями камер видеонаблюдения в кафе – он находился у РГСО. Также стало известно, что после теракта личную охрану Захарченко опрашивали, но не проверяли на полиграфе в течение пяти месяцев (данных с февраля 2019 года нет).

Более того, журналистам удалось узнать, что во время теракта был отключен блокиратор сигналов сотовой связи, а один из охранников главаря "ДНР" вел себя странно: на записи с камер видно, как он что-то достает из-за спины, а затем сжимает это в руке.

Кроме того, на записи с другого ракурса видно, как сразу после взрыва он отбегает от места происшествия, хотя его коллеги, наоборот, бегут внутрь. На какое-то время он пропадает из поля зрения, потом возвращается.

По мнению Ходаковского, охрану Захарченко нельзя было назвать профессиональной. "Это был своего рода ближний круг вчерашних сотоварищей. При этом в их среде нередко возникали разногласия из-за близости к "телу". Поэтому ожидать от них квалифицированных действий не приходилось", – рассказал боевик.

Пушилин следующий?

Денис Пушлин, уроженец города Макеевка Донецкой области в апреле 2014 года возглавил сепаратистский митинг жителей Донецка с требованием провести референдум о самоопределении "Донецкой Народной Республики".

После признания "независимости" стал сопредседателем временного "правительства "ДНР". В ноября 2014 года стал депутатом "Народного Совета Донецкой Народной Республики", в том же месяце был избран заместителем председателя "Народного Совета".

Был участником переговоров трехсторонней контактной группы в Минске. В сентябре 2015 года был избран председателем "Народного Совета "ДНР".

Спустя неделю после убийства Захарченко, был назначен в.о. главы "ДНР", а после незаконных выборов в ноябре стал "официальным" главарем Донбасса.

Денис Пушилин

В последнее время в СМИ ходит немало информации о вероятности ликвидации Пушилина. Еще 31 мая об том заявляли в группе "Информационное сопротивление": "В "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" продолжаются масштабные мероприятия по поиску неких мифических 3-х украинских ДРГ, "подготовленных инструкторами США" и якобы заброшенных на территории "ДНР" и "ЛНР" с целью "ликвидации высшего руководства". Среди рядового состава в обоих "МГБ" распространяются слухи о том, что данные мероприятия якобы проводятся с целью информационного прикрытия планируемой физической ликвидации представителей высшего руководства "Л/ДНР".

6 мая блогер "Фашик Донецкий" в блоге OBOZREVATEL сообщил о том, что в ближайшее время на оккупированные территории Донецкой области прибудет комиссия из РФ, чтобы провести аудит средств, потраченных главарями "ДНР", в частности, Денисом Пушилиным.

По его информации, за воровство выделенных из бюджета РФ средств российские кураторы примут решение ликвидировать главаря "ДНР", свалив вину за это на украинских военных.

"Пушилина с вероятностью 99% убьет "диверсионная группа" хунты, ибо комиссия из РФ выдаст "черную метку" ммм-щику из Макеевки", - пишет он.

Видимо, все эти разговоры велись не зря, по информации донецкого блогера Дмитрия Черкасова, Пушилин поднял зарплату личному составу "МВД" до 40 тысяч рублей, чтобы обеспечить их поддержку в случае угрозы своей жизни.

"Из-за нехватки денег сокращены ряд должностей в "республике", а вот личному составу подняли зарплату 40 тысяч рублей. Таким образом Пушилин пытается обеспечить себе поддержку со стороны силового блока. Мало ли… Рейтинги падают, многого недовольных, нужно все держать под контролем. Он боится, что его убьют также, как и Захарченко", – предположил он в блоге OBOZREVATEL.

Более того, пару дней назад появилась информация о том, что Пушилин сам собирается подавать в отставку 10 сентября, об этом сообщил один из сепаратистских Telegram-каналов.

Ресурс рассказал о разговоре главаря "ДНР" с неким донбасским инвестором. Он попытался "порешать" через Пушилина какие-то свои дела и получил неожиданный ответ. "Ничем не могу помочь. Я ничего не решаю. Осенью я ухожу". При этом он намекнул, что это может случится уже 10 сентбяря, ровно через год, после его назначения и.о. главы "ДНР".

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