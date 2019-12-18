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18 декабря • обновлено в 10:08
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"О нас вспомнили!" Ликвидатор с ЧАЭС поблагодарил за сериал "Чернобыль"

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Ликвидатор аварии на ЧАЭС Андрей Мизько поблагодарил создателей нашумевшего сериала "Чернобыль" производства HBO.

"Настоящие ликвидаторы благодарны создателям и режиссерам фильма. Потому что о нас вспомнили", – объяснил Мизько в эфире ObozTV.

"Мы не привыкли говорить, что мы – вертолетчики, летали на реактор... Потому что, если где-то слышат, сразу говорят: "Не рассказывайте сказки, их (ликвидаторов. – Ред.) уже нет в живых"... Мы просто молчим... А про себя думаем: ну, значит, будем жить…", – рассказал он.

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По его мнению, в России многие раскритиковали сериал "из-за зависти".

"Потому что люди со стороны, американцы совместно с Великобританией, создали такой сериал, который побил все рейтинги – и не зря ведь", – пояснил Мизько.

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Ликвидатор признал, что в фильме есть неточности. Но главное, подчеркнул он, что режиссерам удалось воссоздать атмосферу того времени – "как на самом деле все происходило, что чувствовали люди и насколько это было страшно".

"Те шесть человек, которые в течение 2 недель умерли в Москве – это правда. Так и было", – добавил Мизько.

После выхода на экраны в мае 2019 года "Чернобыль" стал самым популярным телесериалом в истории по рейтингу IMDB

После выхода на экраны в мае 2019 года "Чернобыль" стал самым популярным телесериалом в истории по рейтингу IMDB

Кадр из телесериала "Чернобыль"

Как писал OBOZREVATEL, драматический мини-сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом HBO совместно с британской студией Sky, вышел в мае-июне 2019 года.

Пятисерийная лента была посвящена катастрофе на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации ее последствий и расследованию причин. "Чернобыль" получил награду "Эмми" как лучший мини-сериал года.

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Читайте все новости по теме "Телесериал "Чернобыль"" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Телесериал "Чернобыль" Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Место
Украина
Теги
Чернобыльская АЭС История Украины
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