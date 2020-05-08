Пандемія COVID-19 на кілька місяців докорінно змінила життя людства на планеті Земля. Століттями звичні речі - стали не доступними. Я не футуролог, але не виключаю, що COVID-19 з нами надовго, можливо, на все життя, вакцина, якщо і буде, то не скоро.

В таких умовах людство повинно знайти ефективний механізм лікування інфекції. Одним із елементів такого лікування може стати гіперімунний імуноглобулін. Біофарма почала розробку специфічного імуноглобуліну. Для цього необхідна підтримка людей у всьому світі, які готові пожертвувати свою плазму після одужання. Ми закликаємо тих, хто одужав, зробити свій внесок у боротьбу з пандемією і, якщо дозволяє стан здоров’я, стати донором.

Наші плазмоцентри в Сумах, Черкасах, Дніпрі, Харкові розпочали заготівлю плазми. Всі потужності нашого заводу в Білій Церкві, всі сили нашого колективу спрямовані на розробку ліків. Я впевнений, ефективне лікування COVID-19 з’явиться. Ми зможемо жити нормальним життям.

Гаряча лінія для потенційних донорів, які перехворіли на COVID-19: 0800 600 003

Прошу репост. Потрібно для спільної справи.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!