''Лидер украинской нации!'' Епифаний раскрыл будущее Филарета

Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви во Владимирском соборе, а предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний — в Михайловском Златоверхом соборе.

Об этом митрополит Киевский и всея Украины рассказал в интервью телеканалу "Прямий" в субботу, 29 декабря.

"Святейший патриарх Филарет и в дальнейшем будет совершать свое богослужение во Владимирском кафедральном соборе, также его резиденцией будет помещение на улице Пушкинской. Моим кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий собор. Здесь никаких изменений особых не будет происходить", — рассказал Епифаний.

Он подчеркнул, что патриарх Филарет "был и остается лидером украинской нации", и планирует помогать Епифанию в управлению единой церковью.

Митрополит Епифаний Скриншот

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