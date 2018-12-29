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''Лидер украинской нации!'' Епифаний раскрыл будущее Филарета

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Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви во Владимирском соборе, а предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний — в Михайловском Златоверхом соборе.

Об этом митрополит Киевский и всея Украины рассказал в интервью телеканалу "Прямий" в субботу, 29 декабря.

"Святейший патриарх Филарет и в дальнейшем будет совершать свое богослужение во Владимирском кафедральном соборе, также его резиденцией будет помещение на улице Пушкинской. Моим кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий собор. Здесь никаких изменений особых не будет происходить", — рассказал Епифаний.

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Он подчеркнул, что патриарх Филарет "был и остается лидером украинской нации", и планирует помогать Епифанию в управлению единой церковью.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Скриншот

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Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Патриарх ФиларетМитрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
единая церковь
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
голубой ебифаний, а ты термос для фикалий окраины получил ?
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минин евген
минин евген
Umnichkov Voldemar, мразь пиздливая, какая блядина тебя родила?! кацап немытый, ты перепутал со своим педерастом гундяем.
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