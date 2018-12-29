''Лидер украинской нации!'' Епифаний раскрыл будущее Филарета

Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви во Владимирском соборе, а предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний — в Михайловском Златоверхом соборе.
Об этом митрополит Киевский и всея Украины рассказал в интервью телеканалу "Прямий" в субботу, 29 декабря.
"Святейший патриарх Филарет и в дальнейшем будет совершать свое богослужение во Владимирском кафедральном соборе, также его резиденцией будет помещение на улице Пушкинской. Моим кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий собор. Здесь никаких изменений особых не будет происходить", — рассказал Епифаний.
Он подчеркнул, что патриарх Филарет "был и остается лидером украинской нации", и планирует помогать Епифанию в управлению единой церковью.
Митрополит Епифаний
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Как сообщал OBOZREVATEL:
14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.
Представляя Епифания на Софийской площади в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля. Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.
В Московском патриархате резко отреагировали на результаты Собораи заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".
Глава УПЦ МП Онуфрий по завершению объединительного Собора потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.
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