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22 декабря • обновлено в 17:26
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"Лично тепловоз поведет?" Россияне высмеяли Путина за "прорыв" с Крымским мостом

1.6т
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Президент России Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по сооруженному оккупантами Крымскому мосту, который соединяет РФ с аннексированным полуостровом.

Как сообщает Интерфакс, открытие состоится 23 декабря. На нем Путин якобы должен пообщаеться с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат ему о планах развития транспортной инфраструктуры юга страны.

В сети уже успели высмеять открытие части Крымского моста. Пользователи отмечают, что не понимают для чего он нужен, если в Крыму отдыхать дороже, чем в Турции.

Крымский мост

Крымский мост

Новости
Крымский мост: оккупанты заявили о новом беспределе

"Кому нужен этот мост, если там отдыхать дороже, чем в Турции?", "Теперь он лично тепловоз повезет?", "Про пенсии слышно что-нибудь?", – пишут в сети.

Россияне высмеяли Путина за "прорыв" с Крымским мостом

Россияне высмеяли Путина за "прорыв" с Крымским мостом

Россияне высмеяли Путина за "прорыв" с Крымским мостом

Россияне высмеяли Путина за "прорыв" с Крымским мостом

Напомним, что 18 декабря стало известно, что российские оккупанты в Крыму завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.

Также накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами Крымский мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Молодцы, россияне! Большому и сильному государству - большие проекты! Вам все по плечу, горжусь вами! Обнимаю вас и люблю. Кристина из Риги :-)
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Николаев Олег
Николаев Олег
Какой же появился огромный технологический разрыв между Украиной и Россией. Ведь раньше украинцы были не хуже. А сейчас мы создаём немыслимые ранее вещи, а вы ноль без палочки.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ютуб: Крымский мост(22.12.2019)На Ж/Д мосту идут последние приготовления!ВЕСЬ МОСТ от Керчи и до Тамани!
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