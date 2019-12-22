"Лично тепловоз поведет?" Россияне высмеяли Путина за "прорыв" с Крымским мостом

Президент России Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по сооруженному оккупантами Крымскому мосту, который соединяет РФ с аннексированным полуостровом.

Как сообщает Интерфакс, открытие состоится 23 декабря. На нем Путин якобы должен пообщаеться с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат ему о планах развития транспортной инфраструктуры юга страны.

В сети уже успели высмеять открытие части Крымского моста. Пользователи отмечают, что не понимают для чего он нужен, если в Крыму отдыхать дороже, чем в Турции.

Крымский мост

"Кому нужен этот мост, если там отдыхать дороже, чем в Турции?", "Теперь он лично тепловоз повезет?", "Про пенсии слышно что-нибудь?", – пишут в сети.

Россияне высмеяли Путина за "прорыв" с Крымским мостом

Россияне высмеяли Путина за "прорыв" с Крымским мостом

Напомним, что 18 декабря стало известно, что российские оккупанты в Крыму завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.

Также накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами Крымский мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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