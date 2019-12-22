"Лично тепловоз поведет?" Россияне высмеяли Путина за "прорыв" с Крымским мостом

Президент России Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по сооруженному оккупантами Крымскому мосту, который соединяет РФ с аннексированным полуостровом.
Как сообщает Интерфакс, открытие состоится 23 декабря. На нем Путин якобы должен пообщаеться с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат ему о планах развития транспортной инфраструктуры юга страны.
В сети уже успели высмеять открытие части Крымского моста. Пользователи отмечают, что не понимают для чего он нужен, если в Крыму отдыхать дороже, чем в Турции.
Крымский мост
"Кому нужен этот мост, если там отдыхать дороже, чем в Турции?", "Теперь он лично тепловоз повезет?", "Про пенсии слышно что-нибудь?", – пишут в сети.
Россияне высмеяли Путина за "прорыв" с Крымским мостом
Россияне высмеяли Путина за "прорыв" с Крымским мостом
Напомним, что 18 декабря стало известно, что российские оккупанты в Крыму завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.
Также накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами Крымский мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста.
16 мая по ней запустили движение.
В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту в декабре 2019 года.
Оккупанты продали более 80% билетов на первые поезда, которые курсировали из Москвы в Симферополь и обратно.
Позже сеть высмеяла запуск пустых поездов на Крымском мосту.
Крымчане рассказывают, что на мосту через Керченский пролив в Крыму уже появились "залатанные" участки дороги. Они опубликовали в соцсетях фотодоказательства.
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