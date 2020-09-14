Личная переписка Фокиной и Ермака всплыла в сети: украинцы не смолчали

В сети опубликовали личную переписку главы ОПУ Андрея Ермака и внучки первого премьер-министра Украины, первого замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина – Марии за 2012 год.

Сообщество "Рагу.лі" в Facebook опубликовало совместное фото Ермака и Фокиной. Под снимком глава ОПУ написал: "Красиво лежишь, судя по фотографиям". На что девушка ответила: "спасибо, буду".

Андрей Ермак и Мария Фокина в 2012 году Скриншот

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Также украинцы в сети активно обсуждали слова Фокиной, что ее дед получил должность в ТКГ после ее знакомства с Ермаком. Так, журналист Юрий Бутусов в Facebook написал, что никогда не видел, чтобы на важные должности назначали после дружбы с чиновником.

"Всякое видел, но чтобы на переговоры во время войны, когда гибнут люди, на переговоры со страной-агрессором, президент Украины выдвинул человека потому, что девочка-модель "дружит" с главой Офиса президента и попросила куда-то пристроить дедушку, который вышел на пенсию много лет назад, чтобы ему не было скучно", – написал он.

Ветеран АТО и агент НАБУ Евгений Шевченко под постом Бутусова отметил, что ранее дружил с Фокиной, но после начала войны с Россией больше с ней не общался.

"Одно время я дружил с Машей – даже были соседями на улице Зверинецкой. Но с началом войны в полной мере проявилась ее любовь к России, в связи с чем она была послана нах вместе со всеми своими друзьями, которые разделяли ее взгляды", – написал он.

Городской глава Днепра Борис Филатов кратко прокомментировал новость с Фокиной: "еб*ный ад".

Нардеп 8-го созыва Борислав Береза в соцсети добавил, что беда нынешней украинской власти – это получение должностей по знакомству.

"Беда группы людей, которая пришла к власти, не только в том, что они неопытные и некомпетентные, но и в том, что они настолько глупы, что на должности подбирают людей не учитывая их опыт, компетенции и соответствие, а лишь по знакомству или лояльности. В итоге, дураки подбирают себе знакомых дураков… Единственное, о чем соврала внучка Фокина – это о том, что Ермак друг детства. У них разница в возрасте в 14 лет. Это значит, что когда Маше было 7 лет, то Ермаку 21, а когда ей 12, то ему 26. Такой себе друг детства", – написал политик.

Спикер экс-главы Генпрокурора Лариса Сарган в Twitter сообщал: "внучка дедушки, подружка детства еще порешает и Фокин премьером станет".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Фокина сказала, что ее дед, первый премьер-премьер Украины Витольд Фокин получил должность первого замглавы украинской делегации в ТКГ после знакомства с главой Офиса президента Андреем Ермаком.