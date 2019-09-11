"Лезли в раны без перчаток": освобожденный моряк ужаснул рассказом о российском плене

Самый молодой моряк, освобожденный из российского плена, Андрей Эйдер рассказал о лечении в РФ и своих планах на дальнейшую жизнь.

Подробностями поделился он в интервью "Громадському".

По словам украинца, медики пытались трогать его ранения без стерильных перчаток, чему он всеми силами сопротивлялся. Кроме того, Эйдер не уверен, лечили ли его должным образом.

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Проблематично было украинцу и получить от россиян необходимые справки. Медицинские документы он забрал "с большой дракой".

"Они если были, то какие-то не те. Потому что для суда, для других инстанций, чтобы доказать, что я — это я, а не нарушитель, нужны были справки", – отметил Эйдер.

Также моряк подробнее рассказал о будущей женитьбе. Напомним, ранее он признался, что уже сделал предложение любимой девушке Марине.

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"Это было обдуманное решение, потому что когда я находился в плену, я пересмотрел все свое мировоззрение и решил, что это нужно сделать", – поделился Эйдер. Молодые люди познакомились, когда Андрею было 16, а Марине 14. Они встречались три года.

"Мы познакомились на улице, я просто подошел к ней, чтобы сфотографироваться и обнять", – добавил моряк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец Андрея Эйдера Дмитрий рассказал, что после лечения юный моряк планирует продолжить службу в ВМСУ и выучиться на офицера.

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