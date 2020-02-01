Я перестала следить за собой, стала весить 75 кг, могла в одной пижаме ходить весь день и не мыться по 2 и 3 дня. Даже зубы не чистила, а потом мне даже жить не хотелось... Узнав это, моя подруга - японка повела меня в одну клинику, сказав, что там есть одна интересная процедура, после которой жизнь меняется, как будто заново родился... Она приехала за мной, я так и пошла в пижаме и в домашних тапочках с ней. Ехала в центр Токио в таком виде. На голове дулька. В Японии вообще не обращают внимания на тебя. Хоть голой ходи. Им не до кого-то. Каждый занят своими мыслями. И у них нет привычки рассматривать людей в транспорте или на улице. Настолько люди там свободные. Пришли, заполнили бумагу. Так вот, захожу я туда, а там посередине комнаты стоит гроб. Врач задал несколько вопросов, мне дали одежду нарядную для смертника, я переоделась. Скомандовали: - Ложитесь и почувствуйте, что чувствуют себя умершие, когда захотите выйти - вот кнопка, нажмите ее и мы вас выпустим.

Я легла. Внутри был странный запах, но залили освежительным. Мягкий атлас яркого цвета. Бусинки по периметру гроба... Лежу, рассматриваю гроб. Внутри играла траурная музыка. Слабый свет из комнаты был виден из щелей. Тут слышу, как будто меня выносят и загружают в машину. Я начинаю нажимать на кнопку, она вдруг отваливается... Я начинаю их звать и возмущаться, что я не за это заплатила. И вообще, не охренели они ли часом?! Потом едем минут 10. Я уже задыхаюсь немного. Затем слышу команду: - Выгружай! И чувствую, как меня опускают на веревках в землю. Слышу, как земля падает на меня сверху на гроб. И голоса становились приглушенней.

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Я начинаю уже в истерике на весь голос орать. Материть по-русски. В голове миллион мыслей. Что я попала к сектантам. Они меня убивают. Аум Сенрикё! Г*ндоны, которые ненавидят иностранцев. И скорее всего Подруга японка с ними в сговоре. Убью с*ку!!!... Меня реально закапывают. Я начала ещё больше визжать, как свинья на бойне и пинать ногами. А самое страшное - я начала задыхаться. Я рыдала и сопли текли по щекам, заливали в уши. От истерики и страха я обоссалась. Из-за тесноты я даже не могла вытереть лицо. Я лежала, как бревно - руки по швам, в тесном гробу. Внутри воняло мочой.

Я думала: - Господи, я не хочу умирать! Там было ужасно тесно. Душно. И дышать было уже нечем. Стала кружиться голова. Я почувствовала, что начала мерзнуть. Я ведь обоссала весь гроб и лежала мокрая в своей моче. - Холодная земля, - подумала я. Рыдала я минут 20. И уже теряла сознание. Состояние было жуткое. Начала понимать Гоголя и вспомнила, что возможно он очнулся в гробу и умирал так же, как я тут. Перед моими глазами сразу всплыли картинки из прошлого: как я родила и держала дочку на руках... Ее первые шаги... Ее косички, которые я заплетала каждый день... О боже, я совсем забыла о своей дочери! Из-за своей мнимой депрессии... Я вспомнила, что вообще перестала звонить маме...

Вспомнила, что жизнь так прекрасна! Что жизнь чудесна! А я тут, с*ка, в гробу умираю. И меня убивают мои любимые японцы, которых я так боготворила. Эх, японцы?! Эх с*ки! И тут открывается крышка гроба. Я смотрю: я в той же комнате. Этот гроб - иллюзия смерти и полностью компьютизированный. Я еще плакала минут 10. Еле успокоилась. Материла их.

Подруга стоит, ржет. Они мне дали видеозапись моей "смерти". Внутри гроба были вмонтированы камеры, которые все записывали. После этой процедуры я похудела, похорошела, полюбила жизнь и больше мысли о том, что я не хочу жить или у меня депрессия, больше нет. Не хочу больше туда! Хочу жить здесь и сейчас! Вот. И вы полюбите жизнь!

12 ЗАПОВЕДЕЙ ОПТИМИСТА:

1. Не забывайте выбрасывать мусор: … из ведра… из головы… из жизни!

2. Когда ваши дела идут плохо — просто не ходите с ними.

3. Если ошибку можно исправить — значит, ты ещё не ошибся.

4. Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.

5. Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали её прекрасной. И спасибо тем людям, которые вышли из неё и сделали её ещё лучше.

6. Всегда найдется кто-то, кому не нравится то, что ты делаешь. Это нормально. Всем подряд нравятся только котята.

7. Если кто-то на вас ругается, злится или обижается: "задавите" его своим позитивом.

8. Свою жизнь надо устраивать до тех пор, пока жизнь не начнет устраивать тебя.

9. Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо!

10. На грабли не наступаю. Я уже по ним танцую! И с каждым разом всё виртуозней.

11. Рецепт молодости: радуйтесь каждой мелочи и не нервничайте из-за каждой сволочи.

12. Самый лучший день — это Сегодня!!!

(с)Назым Осака.

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