Летучая мышь с 1,5-метровыми крыльями напугала сеть. Фото

Алина Мельник Общество 02:15, 13.07.2020

Пользователей сети напугало фото крупной летучей мыши, размах крыльев которой составляет до 1,7 метра.

Так, на фото, которое стало вирусным в Twitter, изображен гривастый ацеродон – это вид летучих мышей, обитающий на Филиппинском архипелаге, пишет Daily Mirror.

Крылья таких мышей действительно широки в размахе, однако длина тела самого животного – не более 29 сантиметров, вес не превышает 1,2 килограмма.

AlexJoestar622 / Twitter

Снимок не оставил равнодушными пользователей, которые были поражены и испуганы самим фактом существования таких больших летучих мышей.

"Есть вид летучих мышей, которые выше меня. Я знаю, что они вегетарианцы и все такое, но все равно напуган", "Вообразите, что она проснулась и летит прямо на вас. Я бы в таком случае уехал из страны", – пишут в комментариях.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети показали кота, выжившего после стирки в машинке.

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