Летом украинцев ждет жара с засухой, ливни и град: климатолог удивила прогнозом

Этим летом на территории Украины ожидается жара с засухой, а также ливни, шквалы и град.

Об этом рассказала в комментарии OBOZREVATEL климатолог Вера Балабух.

Летом в Украине будут резкие смены погоды

"Пока по данным, которые дают международные прогностические центры, ожидается, что у нас и в дальнейшем лето должно быть теплым и засушливым. Так как это происходило в течение весны, за исключением мая", – отметила она.

По словам климатолога, летом будет наблюдаться дефицит осадков. И в то же время возможны ливни, град со шквалами, пройдут грозы.

Также будут и высокие температуры, причем жаркий период может длиться несколько дней. А средняя температура летом будет выше, чем была в начале этого столетия.

"Мы будем наблюдать резкие смены погоды, как говорится, день – в майке, день – в фуфайке. Особенно это касается июня. Вот сейчас холодный май, но в последние дни уже начнется лето и температура воздуха будет +25...+30 градусов", – сказала Балабух.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в начале июня будет достаточно жаркой – в южных и северных регионах, а также в центре температура воздуха поднимется до +26...+29 градусов.