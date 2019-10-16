Главная Новости
16 октября • обновлено в 09:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Лето возвращается: синоптики уточнили прогноз до конца недели в Украине

879 Читать материал на украинском

В Украине до конца недели ожидается солнечная и очень теплая погода. Температура воздуха достигнет +22 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. При этом осадков до 20 октября не предвидится ни в одном регионе.

17 октября теплее всего будет на западе Украины. Здесь температура достигнет +22 градусов. В центре будет +19…+21, на востоке до +20, а на юге +21 градус.

Новости
"Бабье лето" не сдается: синоптики дали свежий прогноз по Украине

В Киеве в этот день сухо и до +22.

Лето возвращается: синоптики уточнили прогноз до конца недели в Украине

Скриншот

18 октября по Украине осадков не предвидится . На западе до +20…+22 градусов, в центре до +21, на востоке до +19. На юге ожидается до +23 градусов.

В Киеве в пятницу +17…+19 градусов.

Лето возвращается: синоптики уточнили прогноз до конца недели в Украине

Скриншот

19 октября на западе страны +20…+22 градуса. В центре Украины +17…+19. На востоке страны +15…+17. На юге ожидается солнечная погода, до +19…+21 градусов.

В Киеве в этот день до +19.

Лето возвращается: синоптики уточнили прогноз до конца недели в Украине

Скриншот

В воскресенье, 20 октября, в западных регионах до +22, в центре Украины +17…+19 градусов. На востоке страны температура будет такой же. На юге будет +18…+20 градусов, солнечно и без осадков.

Лето возвращается: синоптики уточнили прогноз до конца недели в Украине

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ноябрь в 2019 году будет весьма капризным: дождь, снег и солнце будут сменять друг друга на протяжении всего месяца.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel