Лето возвращается: синоптики уточнили прогноз до конца недели в Украине

В Украине до конца недели ожидается солнечная и очень теплая погода. Температура воздуха достигнет +22 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. При этом осадков до 20 октября не предвидится ни в одном регионе.

17 октября теплее всего будет на западе Украины. Здесь температура достигнет +22 градусов. В центре будет +19…+21, на востоке до +20, а на юге +21 градус.

В Киеве в этот день сухо и до +22.

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18 октября по Украине осадков не предвидится . На западе до +20…+22 градусов, в центре до +21, на востоке до +19. На юге ожидается до +23 градусов.

В Киеве в пятницу +17…+19 градусов.

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19 октября на западе страны +20…+22 градуса. В центре Украины +17…+19. На востоке страны +15…+17. На юге ожидается солнечная погода, до +19…+21 градусов.

В Киеве в этот день до +19.

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В воскресенье, 20 октября, в западных регионах до +22, в центре Украины +17…+19 градусов. На востоке страны температура будет такой же. На юге будет +18…+20 градусов, солнечно и без осадков.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ноябрь в 2019 году будет весьма капризным: дождь, снег и солнце будут сменять друг друга на протяжении всего месяца.

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