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4 октября • обновлено в 06:58
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Лето возвращается? Синоптики удивили прогнозом погоды в Украине

11.2т Читать материал на украинском

В Украине в пятницу, 4 октября, ожидается кардинально разная погода в западных и восточных регионах.

Так на востоке температура воздуха достигнет +25 градусов. В то же время здесь пройдут ливни с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В центре страны ожидаются грозовые дожди, температура воздуха составит +12…+14 градусов. На юге Украины до +24, прогнозируются дожди. В западных регионах +10…+12 градусов. Осадков не предвидится.

В Киеве в пятницу ожидается ливень и до +14 градусов.

Погода в Украине

Погода в Украине

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что атмосферный фронт дойдет до севера Украины уже вечером 3 октября.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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