Лето возвращается: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине

В Украине в среду, 7 августа, опять вернется знойная погода.

Так, теплый воздух, перемещающийся с западной Европы, охватит большую часть территории страны, хотя на Левобережье ночная температура еще будет довольно низкой, сообщает Укргидрометцентр.

Атмосферный фронт принесет в западные и северные области Украины кратковременные дожди.

В Украину возвращается жара Иллюстрация

Ночью на Закарпатье, днем в западных и местами в северных областях Украины кратковременный дождь, гроза, днем на западе страны отдельные шквалы 15-20 м/с; на остальной территории – без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на Левобережье местами 7-9°; днем 26-31°, в восточной части 22-27°.

В Киеве 7 августа будет без осадков, лишь вечером возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, в Украину в среду, 7 августа, придет жара. Температура достигнет +30 градусов и лишь на востоке страны ожидается до +26.

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