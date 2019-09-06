Лето возвращается: синоптики дали теплый прогноз погоды в Украине

В Украине в пятницу, 6 сентября, ожидается солнечная и теплая погода. Жара еще задержится на юге страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Дожди возможны в этот день лишь в Сумской и Житомирской областях.

Новости Прогноз погоды на 6 сентября от ObozTV

На западе Украины будет сухо и до +24. В центре до +25, на востоке 6 сентября до +27, а на юге до +29 градусов.

В Киеве в пятницу будет солнечно, температура воздуха достигнет +25 градусов.

Погода в Украине Скриншот

Погода в Украине Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики пообещали суровую осень в Украине. Нас ждут морозы и дожди со снегом.

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