Лето возвращается! Синоптик рассказала, когда в Украине начнется жара до +33

Дожди с локальными грозами в четверг, 18 июля, пройдут в северных областях Украины и в отдельных районах запада страны.

А на остальной территории (центр, восток, юг) - будет сухо и солнечно, написала в Faceboоk синоптик Наталка Диденко.

Температура воздуха достигнет днем +21… +25 градусов. В восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области ожидается уже +25… +29 градусов.

Лето возвращается в Украину

19, 20 и 21 июля в Украину вернется жара: везде предполагается +25… +29 градусов, на юге, на востоке и местами в центральных областях +28… +33 градуса.

"Поэтому готовьте кружевные белые зонты, чистите кондиционеры и открывайте плечи - к нам возвращается лето", - подбодрила украинцев синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик предупредила об изменении погоды в Украине и пообещала дожди и грозы.

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