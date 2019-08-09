Лето возвращается! Синоптик дала прогноз погоды на выходные в Украине

На выходных, 10 и 11 августа, украинцев ждет отличная летняя погода. Температура воздуха достигнет +29 градусов.

"10 августа антициклон обусловит почти везде солнце и комфортную температуру воздуха, +24…+29 градусов. Разве что на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине – локальные грозовые дожди", – сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

На Востоке может быть порывистый ветер.

"11 августа температура воздуха немного повысится, +26…+32 градуса. В воскресенье в большинстве областей также будет преобладать солнечная погода", – добавила Диденко.

По ее словам, в западных и северных областях есть вероятность кратковременных дождей и гроз.

"В Киеве 10 августа – сухо, солнечно, +25 градусов. Почти идеальная погода. 11 августа в столице днем ​​вероятность кратковременного дождя с грозой, +27 градусов", – сообщила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик изменил прогноз на август в Украине и сказал, что адскую жару сменит холод.

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