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7 октября • обновлено в 12:40
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Лето вернется: синоптик дала неожиданный прогноз погоды в Украине

2.6т Читать материал на украинском

Уже в воскресенье, 13 октября, в Украине ожидается резкое потепление. Температура вновь поднимется до +22 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, погода будет солнечной и теплой.

"В течение дня +15…+22 градуса к северу востоке +12…+16 градусов", – рассказала Диденко.

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При этом, по ее словам, во вторник, 8 октября в Украине будет преобладать воздушная масса арктического происхождения.

"Поэтому ночью ожидается 0-4 градуса мороза… Единственный центр тепла и, что особенно остроумно со стороны атмосферы – это будет ночью – окажется на юге. В Крыму, в Запорожье и в Донецкой области в ночные часы местами предполагается +10…+15 градусов", – добавила Диденко.

На Харьковщине и Луганщине пройдут небольшие дожди. В Киеве вторник будет холодным: ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​+8…+10 градусов. Без осадков.

"Потепление начнется уже в среду, постепенно, не без дождей в середине недели. А вот в воскресенье будем радоваться солнцу и теплу", – подытожила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спасатели предупредили, что в Украине резко ухудшится погода.

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Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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