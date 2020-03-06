Лето в Украине будет холодным: появился прогноз

Погода в Украине летом будет не слишком жаркой. При этом ожидаются сильные дожди с градом и шквалами.
Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач "Фактам". Похолодание начнется еще в конце мая.
"Лето принесет интенсивные дожди со шквалами и градом. Приятное тепло будет сменяться прохладой", — добавил народный синоптик.
Летом Украину зальет дождями
Как сообщал OBOZREVATEL, мнения синоптиков, какой же будет весна в Украине, разделились. Одни прогнозируют сильную засуху, другие же надеются на дожди на протяжении всех трех весенних месяцев.
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