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6 марта • обновлено в 16:46
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Лето в Украине будет холодным: появился прогноз

1.1т
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Погода в Украине летом будет не слишком жаркой. При этом ожидаются сильные дожди с градом и шквалами.

Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач "Фактам". Похолодание начнется еще в конце мая.

"Лето принесет интенсивные дожди со шквалами и градом. Приятное тепло будет сменяться прохладой", — добавил народный синоптик.

Летом Украину зальет дождями

Летом Украину зальет дождями

Как сообщал OBOZREVATEL, мнения синоптиков, какой же будет весна в Украине, разделились. Одни прогнозируют сильную засуху, другие же надеются на дожди на протяжении всех трех весенних месяцев.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну шо они там могут спрогнозировать при такой скорости изменения климата.
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