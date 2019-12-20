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20 декабря • обновлено в 14:59
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Лето среди зимы: синоптик удивила прогнозом погоды на выходные в Украине

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В ближайшие выходные, 21 и 22 декабря, в Украине снова ожидается повышение температуры воздуха.

По прогнозу украинского синоптика Натальи Диденко, в субботу и воскресенье украинцев ждет своеобразное лето среди зимы – с неожиданными дождями. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Наше украинское потепление, вероятно, вдохновилось австралийским летом. Но, пусть Бог милует, такого лета. Ведь в Австралии воздух просто горит, достигает и превышает температуру воздуха +40 градусов!" – предупредила метеоролог.

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Синоптик пообещала лето среди зимы в Украине

Синоптик пообещала лето среди зимы в Украине

По ее прогнозу, в течение дня 21 декабря в большинстве областей Украины ожидается +5... +10, на западе и юге будет до +7... +13 градусов.

Дожди появятся в субботу лишь в западных областях, а в воскресенье распространятся на большую часть территории Украины. Порывистый и сильный ветер будет задувать с юго-запада.

Что касается синоптической картины в Киеве, то в выходные днем будет до +7... +9 градусов, однако это потепление ожидается с облаками и ветром.

В субботу будет сухо, а в воскресенье в столице местами пройдет небольшой дождь. Вместе с тем уже с понедельника осадков станет больше.

Погода в Украине 21-22 декабря

Погода в Украине 21-22 декабря

Facebook/Наталья Диденко

Как отметила синоптик, украинский умеренно-континентальный климат – один из самых благоприятных, но люди почему-то постоянно им недовольны.

"Атмосфера, к счастью, занята своими делами и не очень прислушивается к этой синоптической охлократии", – добавила она.

Аналогия синоптической ситуации в Украине с Австралией

Аналогия синоптической ситуации в Украине с Австралией

Facebook/Наталья Диденко

Кроме этого, Диденко забежала немного вперед и отметила, что в предновогоднюю неделю в Украине сначала будет тепло и с осадками, а похолодание придет ориентировочно с 28-го декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам ведущего синоптика отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Романа Мурмило, аномально теплая погода декабря 2019 года побила исторические рекорды в ряде регионов Украины.

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Автор
Марта Рок
Тема
Погода в Киеве
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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