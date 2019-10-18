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18 октября • обновлено в 05:40
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Лето продолжается: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

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В Украине в пятницу, 18 октября, ожидается солнечная и теплая погода. На западе страны температура воздуха достигнет +23 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В центре страны ожидается +19…+21 градус. Осадков не предвидится.

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На востоке страны будет +18…+20 градусов. На юге до +20, также солнечно. Ночью в среднем по стране ожидается +6…+8 градусов тепла.

В Киеве в пятницу солнечно +19…+21 градус, осадков не ожидается.

Лето продолжается: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился подробный прогноз на ноябрь-2019 в Украине. Стало известно, когда выпадет снег.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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