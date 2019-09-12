Лето продолжается: синоптики порадовали прогнозом погоды

В четверг, 12 сентября в Украине сохранится теплая и сухая погода. Никаких осадков не предвидится.
По сообщению пресс-службы Укргидрометцентра, в среднем температура воздуха будет колебаться от +24 до +26 градусов тепла.
На Западе страны днем будет +25+27, ночью похолодает до +8+10. Аналогичная температура будет и в центральных и южных областях: +26+28, после заката +10+12.
Тепло и солнечно будет на Севере и Востоке Украины. По прогнозу синоптиков днем столбики термометра поднимутся до +25+27, ночью похолодает до +9+11.
Жарче всего будет на юге: +27+29 градусов тепла. При этом ночная температура будет в пределах +14+16.
В Киеве 12 сентября будет солнечно и ясно. Метеорологи обещают от +26 до +28 градусов тепла. Ночью +11+13.
Погода в Украине
Укргидрометцентр
Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Наталья Диденко дала прогноз по Украине, сообщив когда придет похолодание.
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