Главная Новости
10 сентября • обновлено в 22:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Лето продолжается! Синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

4.2т Читать материал на украинском

В Украине ожидается сухая и солнечная погода в среду, 11 сентября, температура воздуха достигнет +29 градусов.

"В течение дня ожидается +25…+29 градусов. Ветер восточного и юго-восточного направления, 3-8 м/с", – сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Новости
"Бархатный сезон" в разгаре: прогноз погоды в Украине на 10 сентября от ObozTV

В Киеве в среду ожидаются комфортные условия.

"В столице будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт, ни метеозрады: ни дождя, ни тумана, ни жары, ясно, сухо, +27 градусов. Теплый воздух продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает", – добавила синоптик.

Лето продолжается! Синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В то же время в восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины на выходных еще продлится теплая погода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз погоды в Украине на неделю.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel