Лето продолжается! Синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В Украине ожидается сухая и солнечная погода в среду, 11 сентября, температура воздуха достигнет +29 градусов.

"В течение дня ожидается +25…+29 градусов. Ветер восточного и юго-восточного направления, 3-8 м/с", – сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Киеве в среду ожидаются комфортные условия.

"В столице будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт, ни метеозрады: ни дождя, ни тумана, ни жары, ясно, сухо, +27 градусов. Теплый воздух продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает", – добавила синоптик.

В то же время в восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины на выходных еще продлится теплая погода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз погоды в Украине на неделю.

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