"Лето продолжается!" Синоптик дала жаркий прогноз погоды в Украине

В среду, 21 августа, на территории Украины будет жаркая погода: температура воздуха составит +28...+30 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных областей столбики термометров достигнут до +30...+34, а иногда и +35 градусов. В Карпатах же ожидается не более +21...+24.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, погода будет солнечной и сухой, лишь на западе вероятные периодические дожди и грозы.

"21 августа максимальная температура воздуха составит +28...+30 градусов, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей +30...+34, местами до +35. В Карпатах +21...+24 градуса", – написала синоптик.

Жаркий прогноз погоды в Украине

Она добавила, что в Киеве также будет жарко и солнечно: днем около +30 градусов, а ночью – до +16...+18 градусов.

По словам Диденко, в западных областях температура упадет уже в четверг, 22 августа, а в северных – 23 августа, на День Государственного Флага Украины. На юге и востоке будет и в дальнейшем жарко.

Синоптик отметила, что 22-23 августа усилится восточный ветер. Условия, когда длительное время "царит" жара, сухой воздух и сильный ветер могут вызвать суховеи.

"Вода будет самой большой потребностью в ближайшие дни – не забывайте пить побольше и защищайтесь от чрезмерного солнца очками, кружевными зонтиками и кепками с шляпками, или перемещайтесь от тени к тени. Лето продолжается", – подытожила Диденко.

Карта с прогнозом погоды Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре ожидается почти летняя погода с комфортными дневными температурами и умеренными осадками.

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