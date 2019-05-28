Лето принесет дожди и грозы: появился прогноз погоды в Украине на начало июня

В Украину 1 июня придут дожди и грозы. Такой прогноз дали синоптики и на следующие дни первой недели лета.

В частности, в западных областях – небольшие кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 8-14°, днем ​​16-22°. На остальной территории кратковременные грозовые дожди; температура ночью 11-17°, днем 20-26°, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве и области 1 июня – кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 12-17 °, днем 20-25°.

Лето в Украине Иллюстрация

2-3 июня в западных, большинстве северных и местами центральных, 4-5 июня в северных и центральных, и 6 июня в западных областях синоптики обещают кратковременные дожди , грозы. На остальной территории будет без осадков.

Температура ночью 10-17°, в западных областях 7-13°; днем 20-26°, 2 июня на западе 15-21°, в южных и восточных областях до 29°.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие ученые выяснили, что под воздействием жары у женщин наблюдается увеличение производительности труда.

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