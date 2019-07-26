"Лето остановилось": синоптик дала жаркий прогноз на последние выходные июля

В субботу, 27 июля, жара из Западной Европы переместится ближе к центру и востоку: горячая волна дойдет и до Украины.

Об этом написала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Впрочем, добавила она, "французских и бельгийских +40 и выше" на территории страны не ожидается.

По ее словам, наиболее жарко будет на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины: столбики термометров будут достигать + 28...+33.

Солнечная погода Глория Мур

"На остальной территории Украины в течение дня 27 и 28 июля предполагается +25...+30 градусов. Словом, лето остановилось", – отметила Диденко.

Синоптик добавила, что кратковременные дожди с грозами наиболее вероятные на западе и востоке Украины, а на севере, юге и в центре будет преобладать сухая погода.

По словам Диденко, в Киеве выходные будут преимущественно безоблачными и жаркими: +27...+29 градусов, местами столбики термометров будут подниматься до +30.

Также синоптик предупредила о похолодании на следующей неделе.

"Поэтому используйте солнышко и теплую погоду разумно, благодарно и с удовольствием. Уже 31 июля – 1 августа снова существенно похолодает", – подытожила она.

Facebook Наталья Диденко Погода

Как сообщал OBOZREVATEL, появился точный прогноз погоды на август-2019: месяц обещает быть солнечным и очень жарким. А в первой половине сентября погода на территории Украины будет достаточно теплой, однако в 20-х числах синоптики прогнозируют резкое похолодание.

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