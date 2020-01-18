Лето не за горами? Синоптики дали аномально теплый прогноз по Украине

В субботу, 18 января, погода в Украине будет аномально теплой и солнечной.

Температура воздуха поднимется до +4 градусов. Как сообщили в Укргидрометцентре, исключениями станут Луганская, Донецкая и Запорожская области, где ожидается +1...+3 градуса.

По прогнозу синоптиков, холоднее будет днем ​​в Закарпатской, Винницкой и Киевской областях. Там обещают похолодание до 0...+2 градусов.

Погода в течение всего дня будет ясной с переменной облачностью, без осадков. В Укргидрометцентре также предупредили о порывах ветра до 5-10 м/с.

Прогноз погоды meteo.gov.ua

В Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром ожидается туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем ​​+1...+3 градуса.

Ночью на юге и востоке Украины ожидается -1...-3 градуса. В некоторых северных и западных регионах прогнозируют заморозки до -5. В других регионах ожидается температура -2...-4 градусов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Крещение, которое христиане восточного обряда отмечают 19 января, в Украине будет аномально теплая погода.

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