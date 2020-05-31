Лето? Не слышали! В Карпатах выпал снег и ударили заморозки. Фото

Высокогорье Карпат в последний день весны, 31 мая, замело снегом, а температура воздуха в некоторых местах там упала ниже нуля.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook. В то же время синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий.

"По состоянию на 7:30 31.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно. Падает снег. Ветер юго-западный 14-15 м/с. Температура воздуха -4°С", – говорится в сообщении.

Карпаты замело снегом 31 мая Facebook / Черногорский горный поисково-спасательный пост

Спасатели предупреждают об ограниченной видимости в горах до 20 м. Кроме этого, возможно еще большее усиление ветра – порывы до 20 м/с.

Карта погоды meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань прогнозирует, что в июне погода в Украине ожидается теплой и с умеренными осадками, однако не исключены и температурные колебания в отдельные дни.