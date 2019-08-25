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Лето не отступает: синоптики дали жаркий прогноз по Украине

2.3т Читать материал на украинском

В воскресенье, 25 августа, в Украине будет сухо, лишь в Карпатах и Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 11-16°, на юге до 21°; днем 24-29°, на Закарпатье, в южных, центральных и восточных областях 29-33°.

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Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

В Киеве 25 августа без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

Лето не отступает: синоптики дали жаркий прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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