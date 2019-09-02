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2 сентября • обновлено в 15:47
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Лето не отступает: синоптик дала жаркий прогноз по Украине

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Во вторник, 3 сентября, на территории Украины ожидается сухая теплая погода, только на запад страны придет похолодание.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха составит +27... +33 градуса, а на западе снизится до +18... +23 градусов.

В Хмельницкой и Тернопольской областях ожидается +26, а на Волыни, Ривненщине и в Карпатах будет +15... +18 градусов.

Лето не отступает: синоптик дала жаркий прогноз по Украине

Жаркая погода

Жаркая погода

24 канал

Дожди с локальными грозами пройдут на западе, также влажность может коснуться Житомирщины и Киевщины.

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В Киеве 3 сентября будет жарко, около +30 градусов, солнечно, однако есть вероятность влажных облаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первые дни сентября практически на всей территории Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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