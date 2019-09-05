Лето не отступает: синоптик дала прогноз по Украине

В пятницу, 6 сентября, на территории Украины прогнозируется солнечная и теплая погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, дожди, преимущественно небольшие, возможны на северо-востоке и на крайнем западе.

Температура воздуха днем ожидается в пределах +23... +29 градусов, на западе +20... +24 градуса.

Теплая погода 24 канал

В Киеве 6 сентября будет солнечно и тепло, около +24 градусов.

"Суббота и воскресенье — без особых изменений, только в воскресенье на западе пойдут грозовые дожди и похолодает", — добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сентябрь в Украине будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.

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