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5 сентября • обновлено в 16:41
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Лето не отступает: синоптик дала прогноз по Украине

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В пятницу, 6 сентября, на территории Украины прогнозируется солнечная и теплая погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, дожди, преимущественно небольшие, возможны на северо-востоке и на крайнем западе.

Температура воздуха днем ожидается в пределах +23... +29 градусов, на западе +20... +24 градуса.

Лето не отступает: синоптик дала прогноз по Украине

Теплая погода

Теплая погода

24 канал

В Киеве 6 сентября будет солнечно и тепло, около +24 градусов.

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"Суббота и воскресенье — без особых изменений, только в воскресенье на западе пойдут грозовые дожди и похолодает", — добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сентябрь в Украине будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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