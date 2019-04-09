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Лето на носу: синоптики уточнили теплый прогноз погоды в Украине

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В Украине во вторник, 9 апреля, будет по-прежнему тепло, местами ожидаются осадки.

Так, дождь вероятен в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях, ночью 5-10° тепла; днем 15-20°, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории – без осадков. "Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем ​​15-20°, в южной части до 23°, на западе страны и местами на побережье морей 11-16°", – говорится в сообщении.

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Лето на носу: синоптики уточнили теплый прогноз погоды в Украине

Trust.UA

В Киеве во вторник осадки не прогнозируются. Температура ночью 8-10° тепла, днем ​​17-19°. На Киевщине местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью 5-10° тепла, днем ​​15-20°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Лето на носу: синоптики уточнили теплый прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины в ближайшие дни ожидается изменения погодных условий и осадки.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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