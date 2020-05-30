Лето-2020 в Украине будет аномально жарким - метеоролог

Карина Бондаренко Общество 14:19, 30.05.2020

Метеорологи предполагают, що в Северном полушарии, где расположена Украина, лето будет рекордно жарким.

При этом 2020 год станет одним из самых жарких в истории метеонаблюдений, предполагают специалисты Всемирной метеорологической организации.

Кроме того, этим летом на Земле возможны аномальные погодные явления. Как сообщили на сайте Международного французского радио, ожидается повышенная температура поверхности океана в тропических широтах, а также большое количество осадков на территории Южной Америки и полуострова Индостан.

Лето 2020 в Украине будет жарким

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич утверждает, что, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну, лето в 2020 году в Украине не будет сильно жарким.

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