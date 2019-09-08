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8 сентября • обновлено в 10:55
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Летняя жара: синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

13.2т Читать материал на украинском

В воскресенье, 8 сентября, погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, лишь в Карпатах и Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, в Карпатах и на востоке страны местами 7-9° тепла; днем 23-28°, в южных областях до 30°, в горных районах страны 17-22°.

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Жара в Украине

Жара в Украине

Иллюстрация

В Киеве – без осадков; температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

Летняя жара: синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году сентябрь будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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