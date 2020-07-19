Летняя жара может "убить" органы человека: ученые заявили о проблемах с погодой

Кирилл Лютый Общество 16:38, 19.07.2020 Обновлено: 16:43, 19.07.2020

В будущем летняя жара может нанести существенный вред для здоровья человека. Под угрозой рискуют оказаться в первую очередь люди, которые работают под открытым небом и помещениях, которые плохо проветриваются.

Как передает ВВС, в первую очередь это касается стран, которые развиваются. Именно там, как правило, люди работают в плохих условиях и могут испытывать высокие тепловые нагрузки на организм.

Сообщается, что это может привести к проблемам с функционированием органов, поскольку организм не может самостоятельно остыть, когда температура тела постоянно повышается.

Доктор Ребекка Лукас из Университета Бирмингема отметила, что жара может вызвать дезориентацию и потерю сознания, и даже привести к нарушению работы почек и кишечника.

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, август в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.

Комментировать
Общество

Смотрите также

ВСУ на Донбассе удержали оборону и жестко ответили оккупантам, – штаб ООС

Евгений Киселев: Политика и грамматика – в Украине или на Украине? УкрАинский или УкраИнский?

Украина возглавила рейтинг преступности в Европе

На самом популярном пляже Одессы 12-летний мальчик погиб, сорвавшись с обрыва

Кадыров – Зеленскому: придется подтвердить свои извинения, ответить передо мною прямо