Летний сезон в плюсе: лучшие скидки на популярные товары от онлайн-магазинов

Общество 16:33, 1.07.2020 Обновлено: 16:49, 1.07.2020

С наступлением лета потребности украинцев немного изменились, поскольку хочется спланировать летний отдых и обновить гардероб.

Вероятно, кто-то затеял долгожданный ремонт дома и решил обновить мебель или же технику. А для того, чтобы реализовать все задуманное – необходимо приобрести товары по доступным ценам.

В этом вам поможет наш раздел Промокоды, где всегда можно найти товары с приятными скидками.

На этой неделе в топ вошли такие интернет-магазины:

  • Puccini – до 58% выгоды на сумки и чемоданы, в разделе вы также сможете найти промокод на дополнительную скидку 10%;

  • Aliexpress – до -50% скидки на весь ассортимент электроники;

  • WineTime – действует скидка до -30% на алкоголь, до 13.07;

  • Intertop – в разделе можно найти промокод на 10% скидки при оформлении заказа на сумму от 899 гривен;

  • PUMA – действует summer sale на обувь, одежду, аксессуары;

  • Tickets.ua – действует до 28% скидки на заказ железнодорожных билетов;

  • Фокстрот – до 35% скидки на большой ассортимент техники;

  • Farvater – в разделе можно найти промокод на -3% дополнительной скидки на тур.

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