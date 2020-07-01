Летний сезон в плюсе: лучшие скидки на популярные товары от онлайн-магазинов
Онлайн-шопинг к лету. (rau.ua)
С наступлением лета потребности украинцев немного изменились, поскольку хочется спланировать летний отдых и обновить гардероб.
Вероятно, кто-то затеял долгожданный ремонт дома и решил обновить мебель или же технику. А для того, чтобы реализовать все задуманное – необходимо приобрести товары по доступным ценам.
В этом вам поможет наш раздел Промокоды, где всегда можно найти товары с приятными скидками.
На этой неделе в топ вошли такие интернет-магазины:
Puccini – до 58% выгоды на сумки и чемоданы, в разделе вы также сможете найти промокод на дополнительную скидку 10%;
Aliexpress – до -50% скидки на весь ассортимент электроники;
WineTime – действует скидка до -30% на алкоголь, до 13.07;
Intertop – в разделе можно найти промокод на 10% скидки при оформлении заказа на сумму от 899 гривен;
PUMA – действует summer sale на обувь, одежду, аксессуары;
Tickets.ua – действует до 28% скидки на заказ железнодорожных билетов;
Фокстрот – до 35% скидки на большой ассортимент техники;
Farvater – в разделе можно найти промокод на -3% дополнительной скидки на тур.